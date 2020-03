Famoso actor está convencido de tener coronavirus pero no se ha hecho prueba

Reino Unido.- El actor Charlie Cooper asegura estar convencido de que se infectó de coronavirus aunque aún no se ha sometido a la prueba para confirmar si tiene el Covid-19.

El famoso comediante, quien protagoniza el programa de comedia de la BBC This Country, empleó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que está seguro de que se contagió del letal virus, razón por la cual se autoaisló en su casa.

No he sido examinado de forma apropiada, pero definitivamente lo tengo. Me sentí muy mal ayer, pero un poco mejor hoy afortunadamente. Parece ir y venir en oleadas. Increíblemente agradecido por el paracetamol", escribió el actor en una Historia de Instagram, donde también agradeció a sus fans por los buenos comentarios del más reciente episodio de This Country.