Famoso cantante de country fallece al estar infectado de Covid-19

Estados Unidos.- El cantante y compositor estadounidense, Joe Diffie, anunció la semana pasada que sus resultados eran positivos al coronavirus pero que se encontraba en un estado de salud estable.

Estoy bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente estoy recibiendo tratamiento. Mi familia y yo estamos pidiendo privacidad en este momento. Queremos recordarle al público y a todos mis fans que estén atentos, cautelosos y cuidadosos durante esta pandemia", anunció Diffie.

Fue apenas las últimas horas del domingo que presento varias complicaciones respiratorias al estar infectado del Covid-19 y minutos más tarde su publicista hizo saber que el famoso cantante había fallecido.

La industria de la música de country se encuentra de luto, pues Joe logró una gran carrera al realizar 13 álbumes en los se encontraban grandes canciones como Not too Much to Ask la cual realizó en colaboración con Mary Chaín y le dio como resultado el estar nominado a los premios Grammy en 1993.

Estados Unidos presenta hasta el momento más de 150 mil infectados de Covid-19 y alrededor de 2 mil 400 fallecidos. Joe Diffie forma parte de ese número