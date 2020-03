Famoso conductor revela que contrajo coronavirus; estaba aislado con su bebé

Nueva York, Estados Unidos.- El conductor Andy Cohen reveló que dio positivo a coronavirus, esto después de haber estado en cuarentena y haber trabajado desde su casa, algunas veces al lado de su bebé.

Después de algunos días de autoaislamiento y de no sentirme muy bien, he dado positivo a coronavirus", indicó el presentador en un mensaje compartido en Instagram.

Andy Cohen informó que su programa, Watch What Happens Live with Andy Cohen (WWHL), se pondrá en pausa mientras se recupera. Anteriormente se había anunciado que el show iba a grabarse sin audiencia, esto como medida para evitar la propagación del virus.

Por más que creí que podría superar lo que estaba sintiendo para hacer WWHL desde casa, estamos poniendo un alfiler a eso (deteniendo la producción) por ahora para así poderme enfocar en mi recuperación", explicó el conductor.

Quiero agradecer a todos los profesionales médicos que están trabajando sin descanso por nosotros, y urgir a las personas a quedarse en casa y cuidarse a sí mismos", finalizó Cohen.

Más temprano este viernes, se anunció que nuevos episodios de Watch What Happens Live with Andy Cohen saldrían al aire el domingo. El show, titulado WWHL @ Home, iba a transmitirse en vivo desde el apartamento de Andy Cohen de Nueva York.

Durante su show para la radio SiriusXM, Andy Cohen había compartido que se encontraba aislado en su departamento junto a su hijo Benjamin Allen, quien cumplió un año el mes pasado.

El conductor relató que un día salió a caminar con si hijo después de la siesta del bebé, y que un vecino de él tiene coronavirus, por lo que fue a conseguirle almientos al supermercado y se los dejó en la puerta.