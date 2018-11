Fan de lujo: Kylie Jenner y Travis Scott disfrutan juntos de la serie 'Narcos'

Ciudad de México.- Kylie Jenner, considerada una de las mujeres más influyentes y adineradas del mundo, es fan de la reciente temporada de la serie Narcos, que se transmite por Netflix.

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que, acompañada por su actual pareja Travis Scott, se relajaba viendo la serie que narra el surgimiento de los primeros cárteles del narcotráfico en México.

Kylie Jenner es empresaria, diseñadora y modelo estadounidense.

A través del programa de telerrealidad Keeping up with the Kardashians, la familia más famosa de la televisión lleva quince temporadas compartiendo con sus millones de fans cómo es su día a día, los problemas que atraviesan y cómo se han convertido en el fenómeno mundial que son a día de hoy.