Fan número 1: Mon Laferte, a punto de llorar cuando conoció a Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- Hace algunos días la actriz de Roma, Yalitza Aparicio, causó sensación en redes sociales al aparecer en el videoclip de Plata ta tá, la nueva canción de Mon Laferte, quien se declaró fan de la oaxaqueña.

En entrevista con el programa Hoy, la famosa chilena confesó que la primera vez que se encontró con la nominada al Oscar estuvo a punto de llorar de la emoción.

Laferte afirma que lanzó el mencionado tema como forma de protesta por la situación que atraviesa Chile, además de que considera que no hay mujer que no haya sido violentada.

No existe ninguna mujer que no haya sido víctima de algún tipo de violencia de género, algunas son más conscientes. No conozco a alguien que no haya sido víctima”, señaló.