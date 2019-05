Fans de 'GOT' enloquecen con los spoilers de los últimos capítulos

Ciudad de México.- Si hay algo que los fanáticos de series o sagas de películas odian son los spoilers, y esto ocurrió en días recientes con una de las más aclamadas en la última época, ‘Game of Thrones’, pues se filtraron los argumentos de los dos últimos capítulos y los comentarios fueron de decepción por parte de los aficionados.

No es novedad que Game of Thrones tuvo un bajón de calidad desde que la serie alcanzó a los libros de George R.R. Martin y tomó su propio camino, especialmente la séptima temporada fue un ejemplo de fan service, diálogos mediocres y personajes aplanados, pero la octava está superando a la anterior por lo decepcionante que ha resultado en muchos sentidos.

Medios como Express recopilaron algunas de las reacciones destacadas de los seguidores del show, las cuales reflejan el enojo de un fandom que ha visto cómo una de las mejores historias de fantasía se convirtió en un fan fiction que ya no es coherente ni en sus propios términos.

No me creo las filtraciones de #GameOfThrones para el final. Es tan mierda si es cierto".

Estoy con el corazón jodidamente roto después de leer las filtraciones de Game Of Thrones. Y me alegro de no haber esperado para que esa mierda absoluta se muestre en pantalla".