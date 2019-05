Fans de 'Game Of Thrones' firman petición para rehacer la temporada 8

Estados Unidos.- Fans de Game Of Thrones que lanzaron una peticion en Change.org, dicen no estar contentos con la temporada final argumentando que no tiene sentido con la serie, 18 mil 880 personas han firmado.

La octava temporada, para los amantes de la serie, ha resultado catastrófica, ha tan solo de unos días del episodio final los fan rexigen hacer la útima temporada completa.

La petición fue dirigida a HBO, los fans aseguran que David Benioff y D.B. Weiss han demostrado ser escritores lamentablemente incompetentes cuando no tienen material de origen (es decir, los libros) a los que recurrir.

La opinión de los admiradores surgieron desde el primer episodio, de la ultima temporada, el capítulo The Bells , los dejo inconformes. En el quinto episodio vimos cómo Daenerys Targaryen incendia por completo King’s Landing y da muerte a personajes importantes.

El final de Game of Thrones llegará el 19 de mayo a las 20:00 horas. Tendrá una duración de 80 minutos y marcará el fin de una de las producciones televisivas más grandes de HBO.