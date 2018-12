Fans de Luis Miguel explotan contra él tras cancelar concierto en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Luis Miguel sigue teniendo problemas con sus seguidores, pues luego de ser abucheado en el Auditorio Nacional durante una de sus múltiples presentaciones, ahora varios de sus fanáticos se mostraron molestos por la cancelación de su concierto en Irapuato.

Además de que el show no se realizará, ahora sus incondicionales están sufriendo porque no les regresan el dinero que pagaron por los boletos, y la empresa encargada del evento les hizo saber que la devolución será de manera paulatina, situación que desató su furia.

No creas que por tu serie, que sufriste, que la ch...., a mi me vale m...., (conmigo) no te vas a hacer rico, tú público y tus canciones excelentísimas, pero tu vales m....”, expresó una seguidora del cantante a las cámaras del programa Hoy.