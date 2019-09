Fans de Stephen King podrán ganar un premio de mil 300 dólares

Estados Unidos.- Los fans de Stephen King podrán tener la oportunidad de ganar mil 300 dólares, ya que la plataforma de contenidos audiovisuales, USDish, lanzó un reto esta semana.

La persona que logré ver 13 películas del escritor antes de Halloween, podrá ser acreedor a este premio, solo si los solicitantes residen en EU y son mayores de 18 años.

¿Cinéfilo? ¿Miedoso? ¿Adicto a la adrenalina? ¿Todas las anteriores? Este trabajo no es para los débiles de corazón, pero podría ser para ti. El candidato ideal tiene que estar lo suficientemente atento a los detalles para rastrear su experiencia", indican la página web.

De entre las más de 40 adaptaciones cinematográficas de Stephen King, la organización ha seleccionado Carrie, Children of the Corn, Christine, Creepshow, Cujo, Dreamcatcher, It, The Mist, Pet Sematary, Salem’s Lot, The Shining, Thinner y Misery.

En un documento de trabajo, el concursante deberá registrar sus horas de sueño y los detalles de sus pesadillas o pensamientos más terroríficos.