Fans de 'The Killers' enloquecen con la nueva 'tracklist' del próximo álbum

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 29 de diciembre, en continuación con el anuncio hecho por The Killers en noviembre pasado, la agrupación reveló en redes sociales un nuevo ‘tracklist’ del álbum que la banda tiene preparado para 2020.

The Killers publicó una nota en Twitter que detalla 11 nombres de canciones potenciales, titulada “Tan fácil como 1 2 3”.

La banda publicó una lista similar en octubre, que luego mostró varias canciones con símbolos extraños a sus lados, solo que en ese momento nadie estaba seguro de qué se trataban. Hoy, ya estamos casi seguros que son los nombres de las rolas que nos van a hacer vibrar como siempre lo han hecho.

La nueva publicación muestra una división entre ‘LISTA A’, ‘LISTA B’ y ‘LISTA C’. La litsa A parece estar completa, pero solo Man and Woman Enough'’ (anteriormente enumerados como ‘Man’ + ‘Woman’) se muestra en la lista B y por ahora la lista C es todo un misterio, dejando algo en qué pensar a todos los fans de The Killers.

As easy as 1 2 3. pic.twitter.com/Tbbt5XcGGg — The Killers (@thekillers) December 29, 2019