Fans 'devoran' a Belinda por descarado playback: "Que devuelva el dinero"

Ciudad de México.- Belinda inició este 2020 con una agenda laboral muy apretada, y a pocos días de comenzar la temporada de la obra Hoy no me puedo levantar, cumplió con su presentación en The Normal Club, en León Guanajuato, lugar en el que había cancelado su show hace algunas semanas debido a la influenza que la aquejó.

A pesar de que muchos de sus seguidores estuvieron felices con el miniconcierto de la cantante, otros recurrieron a las redes para reclamar que la intérprete hizo playback.

Mientras algunos usuarios de Twitter salieron en defensa de la estrella pop, otros más hicieron duras críticas en su contra e incluso exigieron la devolución de su dinero.

Pues entonces que devuelva el costo del boleto".

Eso jamas lo hara Doña Beli — Kiko T (@ElFedeyo) 26 de enero de 2020

A su vez, otro internauta comentó:

@belindapop está muy enferma y eso no lo ve algunos 'fans' ella como toda una profesional se presenta en los en evento que tiene contrato sin ninguna excusa sabiendo que esta super enferma de su garganta! ¡Eso señores es PROFESIONALISMO! ¡Hago o no haga playblack!”.

@belindapop esta muy enferma y eso no lo ve algunos “fans” ella como toda una profecional se presenta en los envento que tiene contrato sin ninguna excusa sabiendo que esta super enferma de su garganta!! Eso señores es PROFECIONALISMO!! Hago o no haga playblack! https://t.co/LSrj7QLjNC — VIVIENDO UNA UTOPIA! (@esdeverdad) 26 de enero de 2020

La Academia. Hasta este momento la también actriz no ha dado replica a las declaraciones de sus seguidores y ahora únicamente se especula que podría realizar un dueto con Danna Paola dentro del reality