Fans 'devoran' a Sebastián Yatra por "sexualizar a menores" en video musical

Ciudad de México.- Recientemente los fans del cantante colombiano, Sebastián Yatra, lo han 'devorado' en duras críticas ya que aseguran que en el video de Mañana No Hay Clases "sexualiza a menores".

Hace tres meses el colombiano lanzó el tema en colaboración con Ñejo y Dalmata de 44 y 39 años respectivamente, quienes aparecen seduciendo a jóvenes colegialas mientras Yatra canta:

Ella se mueve en cámara lenta, pero se acelera a las 12 cenicienta, toma y se revela, 9 suma con 60 y no fue a la escuela qué fantasía si tiene gemela. Hoy salimos pase lo que pase, que mañana no hay clase, pase que mañana no hay clase, pase que mañana no hay clase, ¿Qué? (jajajaja), que mañana no hay clase".