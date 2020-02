Fans están de luto: Muere actriz de la icónica serie de HBO 'Sex and the City'

Estados Unidos.- La actriz y estrella de broadway Lynn Cohen falleció este viernes por la mañana. La fuente confirmó la noticia a la revista People este sábado. La actriz tenía 86 años. Aún se desconoce la causa de su muerte.

Cohen era mejor conocida por su papel como 'Magda' en la serie de HBO Sex and the City, en la cual apareció desde la temproada 3 hasta la temporada 6, además de los siguientes filmes.

La actriz también interpretó a 'Mags' en la película de 2013 The Hunger Games: Catching Fire. En Sex and the City, la actriz ocupó el rol de la ama de llaves de 'Miranda', interpretada por Cynthia Nixon.

Para fans de la popular serie, la noticia fue dura, ya que el personaje de Cohen fue bastante querido conforme pasaban las temporadas.

A Cohen le sobrevive su segundo esposo, Richard T. Cohen, con quien se casó en 1964. Con su primer esposo, Gilbert L. Franzen estuvo casada tres años hasta su muerte y tuvieron un hijo, el único de la actriz.