Fans tachan de "lambiscones" al elenco de 'Hoy' por defender a Gómez Mont

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont sigue en el 'ojo del huracán' pues a solo unas semanas de haber revelado que entró al quirófano y se extirpó un tumor del cerebro, hecho que su expareja considera que es un invento, ahora se informó que la conductora está bajo investigación por uso de recursos de procedencia ilícita.

Debido a las duras acusaciones, quienes salieron en defensa de la comadre de Galilea Montijo fueron los conductores del programa Hoy, quienes retomaron el caso de Gómez Mont durante una sección.

Asimismo, Andrea Escalona aprovechó para hablar de las acusaciones del exmarido de Inés.

Nadie se va a inventar una cirugía, me parece terrible que inventen estas cosas, la operaron de un tumor en la cabeza”, sentenció Escalona.

Los seguidores del famoso matutino no tomaron de la mejor forma estos comentarios y hasta lo llamaron “lambiscones”.

Ya sus tapaderas, esa Inés nunca me ha caído no me da vibra”.