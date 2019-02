Feige: "La espera será larga hasta que Marvel revele los planes de la 'Fase 4'"

Washington, EU.- En el proceso de creación del universo cinematográfico de Marvel Studios, compañía liderada por Kevin Feige, instauró la idea de las 'Fases'“.

En ese proceso, también llegaron a crear verdaderos eventos para revelar sus planes, publicando con mucha anticipación qué películas conformarían su grilla de estrenos.

Así pasó tras la primera película Iron Man, luego del éxito de la primera Avengers y la revelación final para lo que sucedería con la batalla final contra Thanos en la próxima Avengers: Endgame.

Pero nada de eso ha ocurrido aún para lo que será la Fase 4 de este universo cinematográfico, ya que solo está claro oficialmente lo que ocurrirá con Spider-Man: Far From Home. Ese será aparentemente el epílogo de todos los planes actuales.

Pero ahora Kevin Feige remarcó que no hay que esperar que en el corto plazo se sepa algo sobre los futuros estrenos. Lo que les importa por ahora es estar completamente enfocados en el fin del juego.

El plan de juego es no revelar el plan de juego hasta después de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. Y al querer focalizarnos en, por supuesto, Capitana Marvel, Endgame y Far From Home, realmente en lo que será una travesía de 23 películas. Habrá un montón de tiempo para hablar sobre lo que se vendrá después de eso“, explicó.