"Felicidades a tu cirujano": 'Destrozan' a Edwin Luna en polémica foto del pasado

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales se han encargado de 'destrozar' al cantante Edwin Luna luego de que publicara un polémica foto del pasado en la que luce muy diferente a la actualidad.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey publicó en su cuenta de Instagram una instantánea que data del año 2013 sin imaginarse que sus seguidores se lo fueran a 'comer vivo' pues aseguran que Edwin recurrió al bisturí y se hizo algunos 'arreglitos'.

Los fans del esposo de Kimberly Flores aseguran que esta foto prueba que Edwin ya visitó al cirujano. En la imagen se puede ver al intérprete de Si ya no me quieres con anteojos y un 'look' más relajado, nada comparado con las ostentosas y lujosas prendas que viste en la actualidad.

La publicación tiene más de cuatro mil 600 'likes', sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.

¿Cuántas cirugías de cara van?".

Buen trabajo hizo el dentista".

Felicidades a tu dentista actual y a tu cirujano también".