Felipe Calderón rompe el silencio y habla de su supuesto alcoholismo

Ciudad de México.- El 5 de febrero el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dio gracias por las disculpas Andrés Manuel López Obrador, la cual realizó durante la conferencia mañana de este martes.

López Obrador criticó a Calderón por haberse incorporado al concejo internacional de la empresa Avangrid, en la cual, supuestamente benefició con contratos durante su sexenio.

Ahora nuevas declaraciones del expresidente surgen de la mano de una entrevista hecha por Adela Micha donde se toca el tema del supuesto alcoholismo del político, misma que comenzó durante su mandato y que lo persigue hasta la fecha.

La conductora rompió el hielo preguntandole a Calderón si de vez en cuando se "echa sus tequilitas" a lo que el esposo de Margarita Zavala respondió:



Cuando tengo amigos por supuesto y me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido. Pero sí, sí me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etcétera, ¿y qué?, eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan. Afortunadamente, yo tengo, gozo de cabal salud y prefiero que mientan sobre eso a que digan que Calderón se robó un solo centavo de la presidencia, porque no lo hice, pueden inventarme lo que quieran”.