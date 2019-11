¡Feliz cumpleaños! Kendall Jenner llega a los 24 entre tiernas felicitaciones

Estados Unidos.- Con emotivas fotografías del pasado, videos graciosos y conmovedores mensajes las famosas hermanas Kardashian-Jenner y la matriarca del clan, Kris Jenner, felicitaron a Kendall Jenner por su cumpleaños número 24.

Kim, Khloé y Kourtney Kardashian emplearon sus cuentas de Instagram para celebrar la vida de la joven modelo, a quien cariñosamente se refieren como 'Kenny'.

Mi bebé Kenny. Feliz cumpleaños. Eres la muñeca más dulce del mundo. ¡Te deseo una vida de amor y felicidad! Te amo muchísimo y no puedo esperar por celebrarte hoy", escribió Kim Kardashian al pie de una fotografía de la infancia de Kendall.

Por su parte, Khloé Kardashian se sumergió en el baúl de los recuerdos y rescató algunas fotografías de la niñez de Kendall, así como algunos videos graciosos y en los que la modelo aparece bailando.

Kendall, eres una de las más leales, raras y amables almas que he conocido. Desde el día que naciste has hecho mis días más luminosos. Estoy increíblemente honrada de haber sido elegida para ser tu hermana, pero es incluso un mayor honor que hayamos elegido ser mejores amigas", expuso Khloé en una conmovedora felicitación que suma más de un millón de 'me gusta'.