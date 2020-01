Ferdinando no realiza denuncia tras haber sido víctima de la delincuencia

Ciudad de México.- Después de que Ferdinando Valencia fuera víctima de la delincuencia, el actor reveló en una entrevista para Hoy que no levantó una denuncia por los hechos.

Tras denunciar en redes sociales el incidente, el actor explicó: "veo muchas cosas en el cuadro, veo que soy una persona pública y tengo la oportunidad de alzar la voz, pero lo que me preocupa es México, me preocupa lo que vivimos", habí dicho Valencia.

Pero al ser cuestionado sobre si ya levantó la denuncia por este robo, Valencia dijo: "Yo voy a salir más violentado parándome en una delegación".

Te sientes más violentado al no ser atendido, no escuchándote y eso es importante decir, porque no se trata de mí, se trata de la gente que vive circunstancias como estas, similares, de otro tipo y que no son escuchados", añadió.