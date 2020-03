Fernanda Castillo presume su potente abdomen y pone de cabeza a Instagram

Ciudad de México.- No es común que Fernanda Castillo muestre su curvilínea figura con poca ropa, aunque las veces que lo hace, la actriz mexicana revoluciona a Instagram y en esta ocasión no fue la excepción.

Mediante la red social, la protagonista de El Señor de los Cielos, modeló su torneado abdomen frente al espejo, esto con solo un pequeño top de color negro.

Si me hubiera quedado con todas las veces que me han dicho 'tú no puedes', no tendría espacio para guardar todo lo que sí he logrado", escribió la sonorense.