Fernanda, hija de Angélica Rivera habla sobre su madre y los hijos de Peña Nieto

Ciudad de México.- La hija de Angélica Rivera, Fernanda Castro abrió su corazón y habló sobre varios temas, entre los que incluyó a su madre y a los hijos de Enrique Peña Nieto.

Esta vez, Fernanda realizó una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores de una red social y habló abiertamente de distintos temas. La estudiante de música confesó porque no siguió los pasos de su madre en lo que se refiere a su carrera.

La verdad no, jamás se me dio y me da mucha pena y admiro mucho ese trabajo, pero lo mío es rockear”, contestó muy animadamente y añadió que entre sus pasiones se encuentran leer, escribir, dormir, caminar y hacer yoga.