Fernando Carrillo: "Vi en Adela el clavo grande que iba a sacar al chiquito"

Ciudad de México.- Fernando Carrillo habló del cariño que siente por la actriz Adela Noriega, con quien hizo mancuerna en la telenovela de 1997 ‘María Isabel’. Carrillo confesó que se enamoró de ella y que le pidió matrimonio hace 20 años.

En entrevista con Flor Rubio en Fórmula Espectacular, el venezolano habló del amor por Adela.

"Me enamoré perdidamente de Adela. Me robó el corazón", confesó.

Carrillo relató que en 1998 pasaba por un momento complicado en su vida personal y vio en Adela una nueva oportunidad para disfrutar del amor, así que le pidió matrimonio.

"Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso. Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi exesposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Y además de que es una mujer hermosa, y una niña preciosa, talentosa. Me enamoré", contó.

Sobre si podría darse una nueva historia entre ellos, el actor deja todo en manos de Dios.

"Los tiempos de Dios son precisos y perfectos. Ella yo sé que está muy bien, que está muy feliz, que está muy estable. Ella siempre ha sido muy de su familia".

El actor está en pláticas para que Adela regrese a los escenarios, y reveló que le gustaría que lo hicieran juntos, pues ella se encuentra bien y con entusiasmo para volver.

"Tiene ganas de volver y yo creo que volver juntos sería algo increíble. Me gustaría mucho hacer una serie con ella y tal vez una película dirigida al mercado americano", reconoció Carrillo, quien aseguró seguir manteniendo contacto con la actriz. "Estamos en pláticas".