¿Fernando Carrillo confirma el regreso de Adela Noriega a la pantalla chica?

Ciudad de México.- El actor Fernando Carrillo ha creado polémica en redes sociales sobre por decir que Adela Noriega podría volver a actuar, ante ello, la productora Carla Estrada aclaró varios rumores sobre la acriz.

Al aclarar que sí le dijeron que Adela Noriega la andaba buscando, Carla Estrada, productora de telenovelas como El Manantial, confesó que nada la haría más feliz que volver a trabajar con la actriz mexicana. “Yo sería feliz. La verdad es que no he hablado con ella y sí me dijeron que me andaba buscando y demás”, comento ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Carla Estrada aclaró que si en verdad Adela Noriega la anda buscando, la puede encontrar muy fácilmente, pues se la pasa en Televisa todo el tiempo.

A mí me encuentran muy fácilmente, estoy aquí en Televisa San Ángel”, dijo.

Sobre si Adela la estaba buscnado, Carla Estrada reveló que los rumores le llegaron “de amigos en común. Pese a que no se ha dado el contacto entre la actriz y la productora, Carla Estrada aseguró que le “encantaría poder hacer un proyecto con ella”.

Adela Noriega se convirtió en algo así como el ‘amuleto’ de la suerte de la productora, dado que sus más grandes éxitos han sido protagonizados por la actriz.

Creo que hemos hecho muy buenas mancuernas con mucha gente, con Lucero, Adela, Fernando Colunga y Eduardo Santamarina. Afortunadamente hemos tenido la ventaja de trabajar juntos y de podernos dar éxitos mutuamente.