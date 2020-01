Fernando Carrillo no podrá pisar EU; le niegan visa por juicio pendiente

Ciudad de México.- Después de varios días, Fernando Carillo, que estaba a la espera de su visa de trabajo para poder viajar a los Estados Unidos, recibió la respuesta en el Consulado General de ese país en Mérida, Yucatán.

No, me la negaron y pues nada... mira Dios siempre tiene un plan mayor. Me duele porque no voy a poder ver a mi hijo, por los próximos años seguramente, ¿pero bueno así es la vida no? Qué le vamos hacer, seguimos adelante. Dios siempre tiene un plan maestro”.