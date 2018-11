Fernando Carrillo responde a quienes lo llaman "viejo" y aseguran que es gay

Ciudad de México.- Fernando Carrillo no solo ha sido blanco de señalamientos por publicar en redes sociales fotografías consideradas subidas de tono, sino que, al igual que una gran cantidad de figuras del entretenimiento, ha recibido críticas en torno a su edad y sus preferencias sexuales.

Recientemente, el también cantante ha sido blanco de comentarios de internautas que señalan que él es gay, mensajes que, además de negarlos, indica no le ofenden, pese esa sea la intención de los usuarios de redes sociales.

Cuando un 'hater' me dice gay, pues no me ofende, amo a la comunidad gay. Soy con mucho honor, honradamente el rey de la comunidad gay", expuso el actor en entrevista para el programa 'Sale el Sol', durante la gala de los Premios Arlequín.