Fernando Carrillo rompe el silencio sobre supuesto coqueteo con Irina

Ciudad de México.- Al contrario de Irina Baeva, quien hasta ahora ha decidido permanecer en silencio tras la polémica, Fernando Carrillo decidió hablar sobre el supuesto chat de WhatsApp en el que se evidenciaría que hubo un coqueteo entre él y la actual novia de Gabriel Soto.

Para el programa Intrusos, el actor venezolano habló de esas presuntas conversaciones difundidas por una revista de espectáculos y sobre si los rumores de que pudo haber tenido algo con Irina son realidad.

Mira, me sorprendió muchísimo esta noticia en la que me veo envuelto y de verdad no tengo nada qué ver. De repente me veo envuelto en esto y vi solo la portada de la revista y me causó gracia, porque de verdad que es totalmente falso”, aseguró tajante Fernando Carrillo.