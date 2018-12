Fernando del Solar aclara si volvería a trabajar junto a Ingrid Coronado

Ciudad de México.- Ingrid Coronado renunció a Venga la Alegría y, en cuestión de tres meses, le dará la bienvenida a la oportunidad que más le apasione para continuar en la televisión y en la búsqueda de cumplir sus metas.

Toda vez que se conoce que lo único seguro es que Ingrid no volverá a dicho matutino, las posibilidades que la conductora puede tener para volver al ruedo la han relacionado inevitablemente con su expareja, Fernando del Solar, quien fue recientemente cuestionado sobre si cree que alguna vez pueda coincidir en el mismo trabajo con la madre de sus hijos.

No creo, al menos no hoy... Pero, no, no creo, hoy no. Quizás en unos años puede ser", expuso el conductor al programa De Primera Mano.

Del Solar explicó las razones por las que considera que de momento no sería factible realizar un proyecto junto a Ingrid, con quien mantuvo una relación cuando ambos trabajan en Venga la Alegría.

Creo que no estaría padre en el sentido de que hoy no puedes engañar a la gente tan fácil. Si no hay química, si las cosas no pasan o si simplemente tus conductores o protagonistas de una novela no se llevan, eso uno se da cuenta. Y no es que esté enemistado o no, simplemente que las cosas ya se enfriaron y ya no hay esa química que uno necesita para trabajar, como un equipo de futbol", dijo Fernando.

El presentador expresó el gran interés que tiene en sumar a su carrera proyectos que signifiquen un reto para él y que lo empujen al cambio, ya que su imagen al lado de Ingrid Coronado es algo que ya se ha proyectado mucho en televisión: