Festival Woodstock 50 se cancela por falta de capacidad, dinero y permisos

Nueva York, EU.- Este lunes fue anunciado que se ha cancelado el Festival Woodstock 50, por lo que no se realizará el tan esperado homenaje que el mítico festival merecía y que se iba a realizar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York.

Dentsu Aegis Network, la promotora del festival, en un comunicado destacó:

Trabajar con marcas tan icónicas asociadas a movimientos tan representativos es un sueño para toda agencia. Tenemos una sólida historia produciendo experiencias que reúnan a la gente y por ello quisimos trabajar con Woodstock 50."

Woodstock 1969

Algunas fuentes señalaron que los problemas con la capacidad del festival, así como problemas con los permisos y el financiamiento del evento, provocaron que se tomara esta decisión.

De acuerdo con Billboard, a estas alturas ya se habían gastado 30 millones de dólares en la contratación de la alineación del concierto que incluía artistas como: The Killers, Dead and Co., Canned Heat, Imagine Dragons, Jay-Z, Miley Cyrus, David Crosby, The Lumineers, Chance the rapper, John Fogerty, Halsey, entre otros.