Fey: "La media naranja no existe. Hay toda una frutería"

Ciudad de México.- Han pasado 23 años desde que el público se contagió con el ritmo pegajoso de Media naranja y Fey la responsable de ello aún explora facetas y se pone nuevos retos.

La cantante Fey explicó que, así como ha habido momentos de gloria, ha habido otros en donde el cariño del público ha sido su mejor medicina para el alma.

"Lo más difícil ha sido aprender que hay ciclos; disfrutar cuando pasan cosas increíbles, y cuando hay momentos difíciles. Cuando en tu vida personal te afectan y, sin embargo, sientes el apoyo de la gente que está contigo porque se vuelven familia. Me siento muy acompañada, apoyada y defendida, Eso te da mucha fuerza", expresó.

Esa fuerza la llevará a presentar su renovado show la noche de este viernes en la Arena Ciudad de México, después llegará en noviembre a Monterrey con su Desnuda Tour.

¿Por qué ese nombre?

Ella responde:

Entre una nueva gira, lanzamiento de música y fans que la siguen a donde vaya, ¿Fey busca aún a su media naranja?

Muy honesta respondió:

Te tengo una noticia: la media naranja no existe. Existen varias, pero no una, existe una frutería entera y eso está mejor, ¿no? Hay variedad y yo creo que la verdad, la media naranja, eres tú mismo, y una vez que la encuentras dices ahora sí, que me pongan lo que sea enfrente porque estás en paz, a gusto y no dependes ni emocional ni económicamente de nadie. Libertad es lo que sí buscamos".