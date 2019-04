Fher de Maná, en contra del Tren Maya: "Me vale echarme encima a México"

Cancún, Quintana Roo.- En pleno Viernes Santo y en las playas del pecado caribeño cancunense, el grupo Maná ofreció un concierto y ante más de 4 mil asistentes, entre turistas y habitantes locales, se pronunció la noche de este viernes en contra del mega proyecto del Tren Maya, al considerar que implicará la devastación de la selva y el aumento de la degradación de los recursos naturales, de la Península de Yucatán.

La Península de Yucatán es hermosa y no creo -me vale madre echarme encima a la mitad de México- no creo que sea buena idea el Tren Maya. Van a destruir muchísima selva. Lo que es, es y lo que no es, no es. Está bien que el nuevo Gobierno dé opciones, pero cuando va contra la ecología, ahí no va, ahí no se permite.