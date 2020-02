Filtran audio en el que Amber Heard confiesa golpear a Johnny Depp

Estados Unidos.- La actriz Amber Heard puede ser escuchada en un audio confesando haber golpeado a su expareja Johnny Depp y haberle lanzado objetos como ollas y jarrones en una pelea, material que fue grabado durante una sesión de la terapia de pareja a la que asistieron en un punto de su tumultoso matrimonio.

La grabación de audio fue obtenida por Daily Mail y data de 2015, en un momento en el que la expareja buscaba hablar de los problemas en su matrimonio.

Según el portal, la serie de conversaciones grabadas parece evidenciar a la estrella de Aquaman mientras se abre sobre sus 'rabietas violentas'.

Lamento que no te golpeé en toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo", reporta el medio que expuso Amber en un intento de minimizar sus acciones ocurridas la noche anterior al momento en el que se grabó el aduio.

No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote", expuso la actriz.

Como parte de su demanda por difamación, Johnny Depp presentó fotografías para evidenciar los presuntos abusos de Amber Heard/Condado de Fairfax

Heard, quienes embajadora de los derechos de las mujeres y quien ha alzado la voz en contra de la violencia doméstica, es escuchada mientras reclama a Depp por haberse ido cuando estaban peleando, esto al decirle "eres un bebé, crece Johnny".

De acuerdo con el portal, el audio corresponde a uno de los numerosos enfrentamientos que el exmatrimonio discutió durante sesiones informales de terapia de dos horas, las cuales se asegura fueron grabadas con su consentimiento en el celular de Amber Heard.

Se cree que hay más grabaciones y la publicación de este audio llega luego de que ambos lanzarn acusaciones de haber sido víctimas de violencia doméstica, en una demanda por difamación presentada por Depp. Los actores se divorciaron en 2016, con Amber asegurando haber sido blanco de agresiones a manos de Johnny.

Amber Heard presentó evidencia de los presuntos abusos que sufrió; en 2016 dijo ante las autoridades que había golpeado a Depp en el rostro para defender a su hermana de sus agresiones

Me fui anoche. Honestamente, te juro, que debido a que no podía soportar la idea de más fisicalidad, más abuso físico el uno del otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jod... malo. Y bebé, ya te dije esto una vez. Me asusta hasta la muerte que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo", se escucha que dice el actor.

Según el reporte, Amber Heard también expone:

No te puedo prometer que no me iré a lo físico otra vez. Dios, algunas veces me enojo tanto que pierdo (el control)".

Johnny Depp interpuso la demanda por difamación luego de que Amber Heard escribió un artículo para The Washington Post sobre el presunto abuso que sufrió.