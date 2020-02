Fin a los rumores: 'El Güero' Castro dice si tiene un romance con 'La Gaviota'

Ciudad de México.- Tras el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y la polémica reunión de la actriz y José Alberto 'El Güero' Castro en Navidad a lado de sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina ha dado de qué hablar por la buena relación que tienen.

Según revela, 'El Güero' Castro ha dicho que desde que la madre de sus hijas dejó de ser la Primera Dama de México, la relación entre ellos ha mejorado, siempre pensando en el beneficio de tres mujeres que tiene con la actriz.

Castro dijo que tanto él como Rivera están apoyando a sus hijas en sus proyectos, como lo hacen ahora con Sofía y no porque estén en una relación amorosa:

No me he cansado de decirlo: es la mamá de mis hijas. Ahorita está Sofía muy metida en su competencia en Mira Quién Baila ahí en Univision y la estamos apoyando familiarmente”.