Fin a los rumores: Lucero confiesa si protagonizará nueva novela en Televisa

Ciudad de México.- Hace algunos días Lucero realizó un 'live' a través de su cuenta de Facebook para aclarar los rumores y confesar si es verdad que protagonizará una nueva telenovela en Televisa.

La famosa intérprete explicó que gracias a su trayectoria ya no tiene la necesidad de hacer castings, pues todos los conductores conocen su trabajo y su físico.

En caso de que no me hayan visto desde hace un año se arregla con que platiques con el productor un minuto y vea cómo luces actualmente", narró la madre de Lucerito .

Sin embargo, Lucero destacó que en este 2020 no tiene pensado participar en ningún proyecto televisivo como es una novela y reconoció que su labor en la actuación la ha llevado a ser una artista tan reconocida.

Me fascinan, son parte de mi carrera y mi vida, son las responsables de que mucho público que me conoce y se ha enamorado del personaje, trabajar por trabajar, no es así, puede ser un fracaso, por eso tiene que ser algo que me atrape y me guste", comentó.