Final de 'Big Bang Theory' se proyectará en Monumento a la Revolución

Ciudad de México.- Los fans podrán despedirse como se debe y disfrutar un evento especial inspirado en la serie de Warner Bros., se tiene previsto pantallas gigantes, concursos, souvenirs, así como videoenlaces simultáneos con Argentina, Colombia y Brasil.

La cita para el útimo capítulo de The Big Bang Theory será proyectado en la explanada de monumento a la revolución de la Ciudad de México el 1 de junio a las 17:30 hrs.

Cartel televisivo

Aunque el programa televisivo no tiene el mismo carisma que en sus primeras temporadas logró posicionarse como una de las series 'chick flick' imperdibles, y no se puede negar su influencia de la comunidad geek que al principio no la seguía.

La comedia estadounidense inició en 2007 en la cadena televisiva CBS. ha recibido nominaciones y premios como Emmy, Globos de Oro o los premios Television Critics Association.

Cumple su ciclo con éxito después de más de una década disfrutando de Sheldon Cooper y compañia.