Final de 'GOT' deja récord de audiencia con 19 millones de espectadores

Ciudad de México.- Según cifras de la revista Variety, el episodio final de Game of Thrones registró más de 19 millones de espectadores a través de HBO, HBO Go y HBO Now.

El último capítulo obtuvo solo un 56 por ciento de aprobación crítica en Rotten Tomatoes, convirtiéndose en uno de los episodios peor calificados en la historia de la serie.

La temporada 8 en sí promedió un índice de aprobación del 69 por ciento, lo que la convierte en la temporada con la calificación más baja de GOT.

Sin duda el capítulo 6 de esta última temporada generó opiniones totalmente divididas entre los fanáticos de la serie y la temporada 8 estuvo llena de emociones contrastantes.