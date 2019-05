Final de los libros de George R.R. Martin podría ser distinto al de la serie 'GOT'

Ciudad de México.- El escritor estadounidense George R.R. Martin dio a entender que podría elegir en los dos últimos libros de su saga un final diferente al de la serie televisiva Game of Thrones (Juego de Tronos).

Tras publicar entre 1996 y 2011 cinco tomos de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, en las cuales se basa Juego de Tronos, el escritor dejó de escribir.

El sexto libro, Vientos de invierno, está aún en proceso de escritura, recordó el autor en un mensaje publicado el lunes en su cuenta. Martin prevé asimismo un séptimo volumen, Sueño de primavera.

A falta de material literario, los guionistas de la serie tuvieron que concebir ellos mismos el final, siguiendo las indicaciones del escritor.

Martin, que vive en Santa Fe, Nuevo México, publicó:

¿Cómo va a terminar la serie novelesca?, ¿Igual que la serie? ¿Con un final diferente? Bueno… sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”. ¿Qué les parece esto? Lo escribiré. Ustedes lo leerán. Y ahí todo el mundo podrá tener su opinión y debatir por Internet”.