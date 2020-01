Flor Amargo denuncia que le prohiben cantar en la vía pública de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- A través de redes sociales Flor Amargo expresó su inconformidad con las autoridades de Guadalajara, después de que le detuvieran el show que estaba ofreciendo.

La cantante reveló que sus instrumentos le fueron asegurados del centro de la ciudad, donde se encontraba cantando y conviviendo con la gente.

Ante la situación, Amargo lamentó la falta de espacios para los "artistas urbanos", cuyas expresiones considera colaboraciones importantes a la sociedad.

Me duele lo que está pasando, me duele que no tengamos seguridad. Quier agradecer a todos por defenderme", dijo Amargo.