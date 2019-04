Francisco Céspedes de Maluma: "¿Cuál felices los 4? Seguro ni se le para bien"

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses Francisco Céspedes manifestó su descontento con el género urbano, sobre todo con algunos de sus exponentes, como es el caso de Maluma.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa del espectáculo Hagamos un trío, el cantante cubano no dudó en arremeter contra el artista colombiano.

Al escuchar el nombre del reggaetonero, Céspedes replicó:

¿Maluma la mejor canción del año?, está bonito el güey, pero no soy pu&% todavía. Y esto a lo mejor puede ser presuncioso, pero mientras está Beethoven, cómo yo voy a escuchar a Maluma. Esos géneros a mí no me gustan”.