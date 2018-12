Francisco Gattorno revela intimidades de su amistad con Angélica Rivera

Ciudad de México.- Orgulloso de la amistad que mantiene con Angélica Rivera, quien hasta hace una semana era la Primera Dama de México, el actor Francisco Gattorno reveló algunas intimidades de su amistad con la actriz.

En la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, el cubano solo tuvo buenos comentarios para la ahora esposa de uno de los expresidentes de México, y aseguró que nunca ha creído todo lo que se dijo de ella durante el tiempo en que su esposo fue mandatario de dicho país.

Nunca he creído en esos rumores, yo me quedo con la parte que yo conozco de ella, lo que yo conozco de ella es una mujer maravillosa”, expresó.

Sobre las especulaciones con respecto a que Angélica regresará a los melodramas, Francisco manifestó:

Posteriormente, Gattorno recordó la época en que protagonizaron la telenovela La Dueña, y así narró algunos de los momentos más íntimos que vivió con ella y su familia.

Contrario a lo que se pudiera pensar o decir, Francisco también alabó la calidad humana de Rivera y destacó que nunca cambió su forma de ser a pesar del lugar político que desempeñó en México.

En absoluto, todo lo contrario, no hay un momento en que yo le hable y no me responda el teléfono, siempre ha estado muy atenta, me ha invitado a todos sus eventos, yo estuve en la toma de posesión de ella como presidenta del DIF, coincido muchas veces con sus hijas cuando viajan de México a Miami, porque ella tiene su residencia acá también, y la verdad, la admiro muchísimo”, finalizó el tema.