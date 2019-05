Frank Sinatra, 'La Voz' de Nueva York, murió un día como hoy hace 21 años

Ciudad de México.- Frank Sinatra nació en Hoboken, New Jersey, Estados Unidos el 12 de diciembre de 1915. Fue sin duda uno de los mejores cantantes y actores estadounidenses de la historia.

Apodado por muchos 'La Voz', fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado inigualable en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus temas My Way y New York, New York le dieron fama mundial.

El tema New York, New York le dió a Sinatra fama mundial

Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años cuarenta y cincuenta, siendo esta última década, con su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad como cantante.

Existen muchos pasajes de su vida poco conocidos.

En cuanto al ámbito personal, Sinatra estuvo casado 12 años con Nancy Barbato, con quien tuvo tres hijos. Uno más con una camarera y otro con la actriz Eva Bartok. Durante el rodaje en España de una película se enamoró de la actriz Carmen Sevilla, a quien enviaba rosas a diario.

Sinatra con Carmen Sevilla

El dinero en la vida de Sinatra párcticamente siempre estuvo presente, pero existe una leyenda que asegura que durante 1934 estaba quebrado, por lo que tuvo que aceptar un papel en la cinta The Masked Bandit, por la cual recibía 100 dólares mensuales.

Otra anécdota es la que asegura que el cantante estadounidense, mantenía relaciones con la mafia, sobre todo con la los gangsters Sam Giancana y Joe y Rocco Fischetti, vinculaciones por las que tuvo que declarar en la Cámara de Representantes en 1972. Incluso el hijo de Pablo Escobar afirmó que su padre y el cantante tenían cierta amistad.

Una historia más cuenta que Sinatra intentó en varias ocasiones quitarse la vida, inlcuso llegó a dispararse cuando estaba con su pareja de ese entonces Ava Gardner. Afortunadamente ella, mediante forcejeos, logró evitar que la bala impactara el rostro del actor.

Frank Sinatra y Ava Gardner

A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de mil 300 canciones y participó en más de cincuenta películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan diez premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, y la Medalla de la Libertad del Gobierno estadounidense.

Sin duda el cantante de ojos azules es recordado como una de las estrellas más grandes por millones de personas alrededor del mundo.

Sinatra murió de un infarto en Los Ángeles, California, Estados Unidos el 14 de mayo de 1998.