"Frente al mar": Alessandra revelaría donde se casará de nuevo con Eugenio

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo habló sobre su futura segunda boda con el actor y comediante, Eugenio Derbez, durante una entrevista en la cual también pudo haber revelado donde y bajó que circunstancias podrían darse el sí acepto nuevamente.

Para comenzar la cantante y actriz contó que cuando se casaron pro primera vez se prometieron que iban a casarse muchas veces de todas las maneras que se pueda, esto podría significar que podrían unirse bajo otra religión o de alguna manera que está de moda o poco ortodoxa como el lanzarse en bonji.

Es un sueño, que desde antes de casarnos, dijimos, 'nos gustaría casarnos muchas veces', en todos los países, bajo todas las maneras, bajo todos los rituales y la verdad es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Ahí está esa segunda propuesta, vamos a decirle que cumpla", reveló Alessandra.

De igual manera Alessandra aseguró que en está ocasión van a unir sus vidas en matrimonio nuevamente pero frente al mar en una ceremonia muy íntima, primero señaló que tal vez solo ellos dos y su hija Aitana como testigo, tras lo que rectificó e incluyó a los otros tres hijos de Eugenio, aunque no mencionó exactamente sus nombres.

Me lo imagino frente al mar, no se si en la playa o en una montaña y con el mar de frente, no sé, pero algo más íntimo, no se si solo nosotros 3 o la familia más cercana", señaló Alessandra.