Frida Sofía: "Estoy hasta la ma... que me comparen con Michelita"

Ciudad de México.- Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, realizó un video en vivo para todos sus seguidores de Instagram en el que decidió sincerarse y hablar sin censura sobre varios aspectos de su vida personal.

Sin embargo, la actitud de la hija de 'La Guzmán' cambió radicalmente cuando varias personas le manifestaron que se encontraba pasada de copas o incluso drogada, y al leer el nombre de su prima Michelle Salas enfureció.

Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute... ya estoy hasta la ma... que me comparen con Michelita, niñita linda güey, o sea nada que ver, ¡ya estoy hasta la ma...!”, manifestó.

Posteriormente, Frida subrayó lo complicado que es pertenecer a la Dinastía Pinal.

Si veo mis entrevistas la verdad es que yo me doy pena porque siempre tuve que someterme a este estándar, así de ¡ay!, no puedes decir esto, si puedes decir esto, ¡güey, yo puedo decir lo que yo quiera!”.

Ante la insistencia de sus fans sobre su estado de ebriedad, Frida Sofía replicó:

No güey, se llama ser honesta y tener hue... y ya, nada más, y decir lo que sientes y expresarte, porque sabes qué, cuando yo me este muriendo en mi cama no voy a decir ¡ay, ojalá hubiera hecho!, (no) lo hice, igual y me arrepiento, pero no, porque lo hice, y es mejor saber que la cagaste a hacerte bien güey y de repente (pensar) ¡ay, ojalá hubiera hecho!”.