Frida Sofía aseguraría que Alejandra Guzmán le impide avanzar en su carrera

Los Ángeles, EU.- La cantante, Frida Sofía, fue brevemente entrevistada después de cantar junto a un mariachi uno de los temas más famosos de Alejandro Fernández, durante la cual molesta se negó a hablar más de su mamá, Alejandra Guzmán, ya que según ella ese drama la impide avanzar en su carrera.

La gente habla mie... y media, yo no me voy a poner a discutir con nadie. Es que ya no quiero hablar de eso, ya no me importa, no es que no me importe, pero es que ahorita ya en serio, ahorita si quieres ser alguien en la vida te enfocas en tus cosas y ahorita todo lo que me ha desviado es el drama, el veneno, sí, ya lo escupí, ya", dijo Frida molesta.