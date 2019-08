Frida Sofía confiesa si alguna vez vio que 'La Guzmán' se drogó: "Obviamente"

Ciudad de México.- Una vez más la polémica persigue a la joven modelo y cantante, Frida Sofía, pues se le cuestionó acerca de la difusión del audio en donde se le escucha llamando al 911 pidiendo ayuda luego de que un hombre intentara extorsionarla con un video en el que aparece teniendo relaciones íntimas.

Ante el cuestionamiento de algunos reporteros sobre el tema, la joven cantante contestó:

¿Cómo que 911?… pensé que me estaban hablando de september eleven… Mi amor todas las cosas salen y show me the money, ya después salgo de eso, pero show me the money”.