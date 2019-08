Frida Sofía confirma a Pati Chapoy que 'La Guzmán' sí se acostó con su exnovio

Ciudad de México.- La entrevista que Pati Chapoy realizó a Frida Sofía ha generado gran polémica, pues luego de que la joven revelara frente a las cámaras de Ventaneando que sí abortó, ahora volvió a asegurar que su madre, Alejandra Guzmán, se metió con su exnovio, Christian Estrada.

Frida declaró que ella llegó a pensar que cuando su madre se enterara que abortó un hijo de Christian, ella se alejaría de él, pero no fue así y asegura que la rockera tuvo algo más que una amistad con el modelo.

La intérprete de Ándale volvió a confesar que es muy duro que ‘La Guzmán’ se porte así con ella pues es su madre.

Y es la única persona que tengo, que siempre he tenido es mi mamá y entonces, pensar que eres mi única y siempre le decía 'mi persona favorita' y me callaba todo, porque pues es mi mamá. Que esa persona me hiciera tanto daño, todavía no me cabe. Hasta tiemblo”, dijo en la íntima entrevista.

Chapoy trató de convencerla de que la relación entre Alejandra y Christian jamás existió pues no le consta, pero ella sigue afirmando que es verdad.

¿Qué hace él ahí? Solo quiero saber. No es diseñador, no trabaja, no es corista, no hace ni las luces. No tiene nada que ver con la producción. La excusa que tienen ellos o el porqué es que ellos estaban planeando ayudarme. ¿Sabes cuánto ha pasado? ¿Y en qué me van a ayudar?”.