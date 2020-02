Frida Sofía, harta de que se hable más de polémica que de sus logros

Ciudad de México.- La polémica hija de la rockera Alejandra Guzmán, Frida Sofía, parece no estar contenta con que solo se hable de ella cuando se trate de cosas negativas, y pidió que presten atención a las cosas buenas que hace.

La también cantante enlistó las ‘cosas buenas’ que suele o le gusta hacer para recalcar que también puede hablar de ella cuando de cosas positivas se trate.

Subo videos de lo que me gusta hacer, de mis logros, y a nadie le gusta, sólo me hacen caso cuando pongo cosas feas. ¿No pueden dar like a algo que me interesa en vez de criticarme?. Todos nos merecemos un poquito de amor. No me hubiera atrevido a decir nada si no fuera por cómo me siento”, expresó la recién iniciada en la carrera musical.