Frida Sofía no felicita a Silvia Pinal: "Ni sabe que fue mi cumpleaños"

Ciudad de México.- La primera actriz, Silvia Pinal, durante una entrevista en exclusiva para Hoy contó que su nieta Frida Sofía, única hija de Alejandra Guzmán, no se presentó al festejo que tuvo e su hogar por motivo de su cumpleaños el pasado jueves 12 de septiembre y que tampoco la felicitó.

Pinal relató sentirse muy feliz y afortunada de todo lo que tiene el día de hoy y que el trabajo es lo que la mantiene tan feliz tan conservada y seguir siendo una respetada actriz.

Me siento feliz, contenta de ver que estoy bien de salud, que tengo trabajo, que todo esta en orden, me siento agradecida, pero yo creo que las cosas se ganan, entonces yo he trabajado he luchado y me siento feliz y agradecida de recibir estás maravillas que me dan", dijo Pinal.