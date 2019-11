Frida Sofía podría reconciliarse con Silvia Pinal y su familia en Navidad

Estados Unidos.- En una pequeña entrevista hecha por De primer mano, a la prima de Frida Sofía, Stephanie Salas, al momento de que ella fue a un evento de gala de Eva Longoria, mencionó que existe una posibilidad de que el reencuentro entre Frida Sofía y su familia esté próximo.

Estas declaraciones, son similares a las que dio Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, quien asegura que estaría gustosa de reconciliarse con la hija de Alejandra Guzmán.

A mí me encantaría (reconciliarme) si ella quiere pero pues no sé. Yo no soy una persona rencorosa, la verdad es que es parte de mi personalidad y de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacia ella. Aunque yo no soy responsable de ella, es su madre… yo puedo ser su prima, es más ella es mi tía, por cierto", mencionó Michelle.