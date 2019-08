Frida Sofía recuerda el momento en el que estuvo a punto de ser asesinada

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, mediante una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, relató cómo fue el día que la intentaron secuestrar en Ciudad de México.

La hija de ‘La Guzmán’, aseguró que antes de los 13 años tuvo dos intentos de secuestro, solo que el segundo fue más traumático, pues aseguró que los raptores amenazaron con arma de fuego.

Cabe mencionar que aquella vez por suerte salieron en una camioneta blindada, por lo que no le ocurrió nada, pero el chofer sí.

Fue en un segundo. Salen, pistolas, no sé qué. Solo escuché ‘pum pum pum’ y me acuerdo perfecto nada más de la sangre y me cayó algo asqueroso y ahí se me fue totalmente el habla, se me fue todo, horrible, de verdad. (Mataron al chofer). Uno de los secuestradores se arrepintió y me ayudó, gracias a Dios. Si no, no sé”, reveló.