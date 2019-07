¿Frida Sofía reniega de las Pinal?: "Tengo mucho más guzmán, eso seguro"

Ciudad de México.- Frida Sofía, quien se encuentra en medio de la polémica familiar, lanzó oficialmente su sencillo ‘Andale’, mismo que acudió a promocionar al programa Despierta America donde recibió como sorpresa un amoroso mensaje de su abuelo, Enrique Guzmán, quien desde el inicio del conflicto con su madre, le ha manifestado su total apoyo y compresión:

Visiblemente emocionada, la hija de Alejandra Guzmán comento lo importante que ha sido su abuelo materno para ella y que siempre lo ha sentido cerca.

Me encanta que sabe cómo hablarme. Sabe cómo entrar a una situación que no está nada fácil, entre su hija y su nieta, y el siempre dice. 'Pues aquí ellas dos tienen que hacer sus cosas' me encanta que va y me defiende, y habla la verdad. Tengo mucho más Guzmán que Pinal, for sure… Y esto me llena el corazón de orgullo, porque es mi familia".